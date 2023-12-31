Чернышева Васса Никандрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышева Васса Никандрова

Чернышева Васса Никандрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никандр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1878

Дочь: Левина Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Чернышев Тимофей Логинович

село Арапово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Герасим Тимофеев

Отец ребёнка: Чернышев Тимофей Логинович

село Арапово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Тимофей Логинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close