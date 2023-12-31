Чернышева Васса Никандрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никандр
Рождение ребёнка
11.03.1878
Дочь: Левина Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Чернышев Тимофей Логинович
село Арапово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Герасим Тимофеев
Отец ребёнка: Чернышев Тимофей Логинович
село Арапово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно