Курки Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения27.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1911
Рождение ребёнка
25.09.1913
Дочь: Олонен (Курки) Ольга-Ева Александровна
Мать ребёнка: (Райккерус) Анна Абрамовна
Бракосочетание
24.06.1920
Рождение ребёнка
12.01.1927
Мать ребёнка: Курки (Ванханен) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно