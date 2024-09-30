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Курки Александр Иванович

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1911

Жена: (Райккерус) Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
25.09.1913

Дочь: Олонен (Курки) Ольга-Ева Александровна

Мать ребёнка: (Райккерус) Анна Абрамовна

Бракосочетание
24.06.1920

Жена: Курки (Ванханен) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1927

Сын: Курки Иван Александрович

Мать ребёнка: Курки (Ванханен) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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