Лукожева Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукожева Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукожева Асият Умаровна

Отец ребёнка: Лукожев Умар Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Махмат Умарович

Отец ребёнка: Лукожев Умар Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Сулейман Умарович

Отец ребёнка: Лукожев Умар Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукожева Патимат Умаровна

Отец ребёнка: Лукожев Умар Алиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукожев Умар Алиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукожев Саид Умарович

Отец ребёнка: Лукожев Умар Алиевич

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