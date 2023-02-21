Лукожева Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукожева Асият Умаровна
Отец ребёнка: Лукожев Умар Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукожев Умар Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукожев Сулейман Умарович
Отец ребёнка: Лукожев Умар Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукожева Патимат Умаровна
Отец ребёнка: Лукожев Умар Алиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукожев Умар Алиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукожев Умар Алиевич