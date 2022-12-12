Емельян Игнатович (Игнатьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Игнатович (Игнатьевич)

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

20.07.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Игнат Афанасьевич

Мать: Мария Семёновна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
08.11.1818 ст.

Жена: Ефимия Алексеевна

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1822 ст.

Сын: Афанасий Емельянович

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
19.11.1823 ст.

Дочь: Екатерина Емельянова

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кузьма Емельянович

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1828 ст.

Дочь: Евфимия Емельяновна

Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
20.07.1878 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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