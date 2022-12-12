Емельян Игнатович (Игнатьевич)
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смерти20.07.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Игнат Афанасьевич
Мать: Мария Семёновна
Бракосочетание
08.11.1818 ст.
Жена: Ефимия Алексеевна
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1822 ст.
Сын: Афанасий Емельянович
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
19.11.1823 ст.
Дочь: Екатерина Емельянова
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кузьма Емельянович
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1828 ст.
Дочь: Евфимия Емельяновна
Мать ребёнка: Ефимия Алексеевна
Смерть
20.07.1878 ст.