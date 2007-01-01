Бадыль Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадыль Владимир

Бадыль Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадыль Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Бадыль Нина Владимировна

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадыль Нина Владимировна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадыль Нина Владимировна

Смерть
Неизвестно
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва
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