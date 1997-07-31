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Заварин Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1924

Дата смерти

31.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1924

Отец: не указан

Мать: Заварина Наталья Григорьевна

Призыв на военную службу
08.04.1942
Истра, Истра, Московская область
Пошел на войну в 17 лет красноармеец; рядовой 1134 стрелковый полк 338 стрелковой дивизии (II)
Военная награда
16.04.1943
Воинская часть: 1134 сп 338 сд 49 А ЗапФ Даты подвига: 29.03.1943 Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 8 от: 16.04.1943 Издан: 1134 сп 338 сд 49 А Западного фронта
Ранение
1943
Контузия головы и ампутация ноги
Рождение ребёнка
11.03.1949

Дочь: Михайлова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Заварина Варвара Никитична

Телепнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1953

Дочь: Федячева Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Заварина Варвара Никитична

Военная награда
06.11.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени Номер документа: 178
Смерть
31.07.1997
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