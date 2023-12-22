Каликина Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каликина Феодосия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
07.07.1895
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Зайкова Григория Афанасьевича и жены его Зайковой Меланьи Николаевны, Евфимии. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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