Каликина Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
07.07.1895
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Зайкова Григория Афанасьевича и жены его Зайковой Меланьи Николаевны, Евфимии. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка ... Показать все
Смерть
Неизвестно