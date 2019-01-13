Ткаченко (Тарасенко) Валентина Петровна
Место рожденияОрловка, Киргизия
Дата рождения13.01.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1967
Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
16.05.1991
Сын: Барабашов Николай Александрович
Отец ребёнка: Барабашов Александр
Кыргызстан, пгт. Орловка
Развод
Неизвестно
Муж: Барабашов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барабашов Александр
Орловка, Киргизия
Место жительства
Неизвестно