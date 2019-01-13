Ткаченко (Тарасенко) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Тарасенко) Валентина Петровна

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Место рождения

Орловка, Киргизия

Дата рождения

13.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1967

Отец: Тарасенко Пётр Сергеевич

Мать: Тарасенко Надежда Ивановна

Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
16.05.1991

Сын: Барабашов Николай Александрович

Отец ребёнка: Барабашов Александр

Кыргызстан, пгт. Орловка
Развод
Неизвестно

Муж: Барабашов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабашов Александр

Орловка, Киргизия
Место жительства
Неизвестно
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