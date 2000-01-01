Литвак (Гусис) Евгения Боруховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1885
Дата смерти29.07.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1910
Дочь: Коснарева Мира Зиновьевна
Отец ребёнка: Литвак Зуси Нохимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвак Леля Зиновьевна
Отец ребёнка: Литвак Зуси Нохимович
Смерть
29.07.1961