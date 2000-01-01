Литвак (Гусис) Евгения Боруховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвак (Гусис) Евгения Боруховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1885

Дата смерти

29.07.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1910

Дочь: Коснарева Мира Зиновьевна

Отец ребёнка: Литвак Зуси Нохимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвак Леля Зиновьевна

Отец ребёнка: Литвак Зуси Нохимович

Смерть
29.07.1961
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