Мостовой Емельян Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМостовой Емельян Семенович

Мостовой Емельян Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич

Мать: ?

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close