Шаманина Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1905
Сын: Шаманин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шаманин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шаманин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шаманин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Горбунова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шаманин Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шаманин Василий Егорович
Смерть
Неизвестно