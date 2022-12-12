Шаманина Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1905

Сын: Шаманин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шаманин Василий Егорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шаманин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шаманин Василий Егорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Горбунова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Егорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Егорович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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