Ласковец Андрей Лысковец/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ласковец Отец Лысковец/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия (Надя)
Мать ребёнка: Ласковец Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Ласковец Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласковец Николай Лысковец/
Мать ребёнка: Ласковец Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласковец Василий Лысковец/
Мать ребёнка: Ласковец Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласковец Михаил Лысковец/
Мать ребёнка: Ласковец Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ласковец Акулина
Смерть
Неизвестно