Сухорукова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Сухоруков Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Сухоруков Федор Афиногенович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сухорукова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Сухоруков Федор Афиногенович
Смерть
Неизвестно