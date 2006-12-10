Пержуков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пержуков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1961

Дата смерти

10.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.2006

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