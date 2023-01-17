Забалуева (Слузова) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забалуева (Слузова) Юлия Николаевна

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Место рождения

Емца, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Емца, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забалуева Милана Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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