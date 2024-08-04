Шелепова (Павлова) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепова (Павлова) Ольга Андреевна

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Место рождения

Куйбышевская обл., Кошкинский р-н

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Павлов Андрей

Мать: Павлова Лукерья

Рождение ребёнка
18.08.1948

Дочь: Донцова (Шелепова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Шелепов Михаил Васильевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1948

Дочь: Калябина (Шелепова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Шелепов Михаил Васильевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Шелепов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Шелепов Михаил Васильевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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