Шелепова (Павлова) Ольга Андреевна
Место рожденияКуйбышевская обл., Кошкинский р-н
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Павлов Андрей
Мать: Павлова Лукерья
Рождение ребёнка
18.08.1948
Дочь: Донцова (Шелепова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Шелепов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1948
Дочь: Калябина (Шелепова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Шелепов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Шелепов Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно