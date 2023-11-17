Федор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Михаил Кириллов

Мать: Неонила

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1779

Сын: Спиридон Федоров

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1783

Сын: Никита Федоров

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Марфа

Возможно близнец Спиридона
Смерть
Неизвестно
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