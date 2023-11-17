Федор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Михаил Кириллов
Мать: Неонила
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1779
Сын: Спиридон Федоров
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1783
Сын: Никита Федоров
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Марфа
Возможно близнец Спиридона
Смерть
Неизвестно