Золотова Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Золотов Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Золотова (Золотова) Устинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Золотов Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Золотова Аксинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Золотов Афанасий Яковлевич
Смерть
После 1795