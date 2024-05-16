Золотова Матрена Петровна 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотова Матрена Петровна

Золотова Матрена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Золотов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Золотов Афанасий Яковлевич

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Золотова (Золотова) Устинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Золотов Афанасий Яковлевич

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Золотова Аксинья Афанасьевна

Отец ребёнка: Золотов Афанасий Яковлевич

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.