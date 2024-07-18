Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1828 и 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1828 и 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1860
Сын: Савватий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1863
Сын: Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
03.12.1863
Дочь: Лукия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
28.09.1865
Сын: Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
22.07.1868
Сын: Герман Ермолай Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1871
Сын: Никифоров Дорофей Трофим Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
10.04.1874
Сын: Гордей-Георгий-Егор Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
05.06.1877
Сын: Петр Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Андреевич
Смерть
Неизвестно