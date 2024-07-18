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Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1828 и 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1828 и 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
09.09.1860

Сын: Савватий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1863

Сын: Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.12.1863

Дочь: Лукия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.09.1865

Сын: Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1868

Сын: Герман Ермолай Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Никифоров Дорофей Трофим Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.04.1874

Сын: Гордей-Георгий-Егор Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1877

Сын: Петр Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Андреевич

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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