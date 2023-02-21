Латаева (Гуськова) Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Гуськов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1907
Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.03.1914
Сын: Латаев Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Латаев Прокопий Иванович
Крюковка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно