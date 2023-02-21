Латаева (Гуськова) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латаева (Гуськова) Марфа Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Гуськов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1907

Муж: Латаев Прокопий Иванович

Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.03.1914

Сын: Латаев Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Латаев Прокопий Иванович

Крюковка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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