Гаврилова (Шимарева) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1972
Рождение ребёнка
1973
Сын: Гаврилов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Максименко Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область