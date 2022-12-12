Гаврилова (Шимарева) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Шимарева) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1972

Муж: Гаврилов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
1973

Сын: Гаврилов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Максименко Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Гаврилов Евгений Александрович

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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