Гладишко Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1912
Дочь: Гладишко Мария
Мать ребёнка: Гладишко Дарья
Рождение ребёнка
1929
Дочь: NINA
Мать ребёнка: Гладишко Дарья
Рождение ребёнка
22.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладишко Дарья
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладишко Дарья
Смерть
Неизвестно