Гладишко Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладишко Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1912

Дочь: Гладишко Мария

Мать ребёнка: Гладишко Дарья

Рождение ребёнка
1929

Дочь: NINA

Мать ребёнка: Гладишко Дарья

Рождение ребёнка
22.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладишко Дарья

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладишко Дарья

Смерть
Неизвестно
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