Коновалова (Шектаева) Вероника Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Шектаева) Вероника Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Аркадьевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
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