Коновалова (Шектаева) Вероника Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Аркадьевич
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край