Шавилова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавилова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1936

Дата смерти

13.01.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавилов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавилов ?

Отец ребёнка: Шавилов Георгий

Смерть
13.01.1984
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