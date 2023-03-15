Шавилова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1936
Дата смерти13.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шавилов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шавилов ?
Отец ребёнка: Шавилов Георгий
Смерть
13.01.1984