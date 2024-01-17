Гвэннет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвэннет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.237

Пол

Женский

Отец

203 г.р.

Мать

189 г.р.

Муж

784 г.р.

Дети

953 г.р.
953 г.р.
985 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.237

Отец: Алек

Мать: Мелани

Рождение ребёнка
13.06.953

Дочь: София

Отец ребёнка: Эльдар

Рождение ребёнка
13.06.953

Дочь: Сара

Отец ребёнка: Эльдар

Рождение ребёнка
10.10.985

Дочь: Мая

Отец ребёнка: Эльдар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эльдар

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