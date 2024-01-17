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Гвэннет
Гвэннет
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.237
Пол
Женский
Отец
Алек
203 г.р.
Мать
Мелани
189 г.р.
Муж
Эльдар
784 г.р.
Дети
Сара
953 г.р.
София
953 г.р.
Мая
985 г.р.
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.237
Отец:
Алек
Мать:
Мелани
Рождение ребёнка
13.06.953
Дочь:
София
Отец ребёнка:
Эльдар
Рождение ребёнка
13.06.953
Дочь:
Сара
Отец ребёнка:
Эльдар
Рождение ребёнка
10.10.985
Дочь:
Мая
Отец ребёнка:
Эльдар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Эльдар
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