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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Дементий Петров

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мамонтов Гавриил Дементьев

Отец ребёнка: Мамонтов Дементий Петров

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мамонтов Казьма Дементьев

Отец ребёнка: Мамонтов Дементий Петров

Смерть
Неизвестно

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