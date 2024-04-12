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Ягольников Яков Алексеевич

Место рождения

Большой Чердак, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

18

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Чердак, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ягольников Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Ягольникова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ягольников Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Ягольникова Наталья Сергеевна

Большой Чердак, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягольников Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Ягольникова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягольникова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Ягольникова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягольникова Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Ягольникова Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягольникова Наталья Сергеевна

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