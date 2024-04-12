Ягольников Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ягольников Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Ягольникова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ягольников Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Ягольникова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягольников Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Ягольникова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягольникова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Ягольникова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягольникова Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Ягольникова Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно