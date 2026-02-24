Ломакин Иван Антипович 24.05.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломакин Иван Антипович

Автор
АК
Казакова А.

мужской, родился 24.05.1899 ст., Соколово, Кашинский, Тверская область

умер Неизвестно

Отец
Ломакин Антипа ЕвдокимовОколо 1874 г.р.
Мать
Ломакина Ольга ЛеонтьеваС 05.06.1873 по 1876 ст. г.р.
Супруги
Ломакина Евдокия Петровна1902 ст. г.р.
Дети
Казакова (Ломакина) Валентина Ивановна05.06.1924 г.р.
Ломакина Вера ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1899 ст.

Отец: Ломакин Антипа Евдокимов

Мать: Ломакина Ольга Леонтьева

Соколово, Кашинский, Тверская область

ГАТО (Тверь) 160_15_2337_311

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломакина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ломакина Евдокия Петровна

Крещение
27.05.1899 ст.
Никольское, Кашинский уезд, Тверская губерния

Восприемники: деревни Золотилова рядовой Николай Алексеев и деревни Андрейкова крестьянка девица Мария Леонтьева ГАТО (Тверь) 160_15_2337_311

Рождение ребёнка
05.06.1924

Дочь: Казакова (Ломакина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Ломакина Евдокия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГА СПб Р-6143_4_248_313-313 об. Спасский роддом г. Ленинграда. Адрес проживания родителей: наб. Фонтанки, д. 135, кв. 18

Рождение ребёнка
26.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломакина Евдокия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

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