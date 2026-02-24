Ломакин Иван Антипович
мужской, родился 24.05.1899 ст., Соколово, Кашинский, Тверская область
умер Неизвестно
ОтецЛомакин Антипа ЕвдокимовОколо 1874 г.р.
МатьЛомакина Ольга ЛеонтьеваС 05.06.1873 по 1876 ст. г.р.
Супруги
Ломакина Евдокия Петровна1902 ст. г.р.
Дети
Казакова (Ломакина) Валентина Ивановна05.06.1924 г.р.
Ломакина Вера ИвановнаНеизвестно г.р.
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Комментарий
Рождение
24.05.1899 ст.
Отец: Ломакин Антипа Евдокимов
Мать: Ломакина Ольга Леонтьева
Соколово, Кашинский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломакина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ломакина Евдокия Петровна
Крещение
27.05.1899 ст.
Никольское, Кашинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1924
Дочь: Казакова (Ломакина) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Ломакина Евдокия Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.12.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ломакина Евдокия Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
ГАТО (Тверь) 160_15_2337_311