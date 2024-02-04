Балтачева (Филиппова) Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балтачев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Балтачев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.?
Сын: Балтачев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Балтачев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1979
Дочь: Балтачева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Балтачев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1983
Дочь: Скорнякова Анна Влидимировна
Отец ребёнка: Балтачев Владимир Николаевич