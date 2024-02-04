Балтачева (Филиппова) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтачева (Филиппова) Людмила Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1957

Отец: Филиппов Анатолий Прокопьевич

Мать: Филиппова (Захарова) Зоя Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балтачев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Балтачев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
11.03.?

Сын: Балтачев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Балтачев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1979

Дочь: Балтачева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Балтачев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1983

Дочь: Скорнякова Анна Влидимировна

Отец ребёнка: Балтачев Владимир Николаевич

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