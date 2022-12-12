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Судокова Ирина Исаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1888 ст.

Дочь: Ерышканова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Судоков Василий Васильевич

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судоков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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