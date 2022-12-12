Судокова Ирина Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1888 ст.
Дочь: Ерышканова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Судоков Василий Васильевич
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно