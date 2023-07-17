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Петр Флорович

Место рождения

Царево, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Флор Петрович

Мать: не указана

Царево, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
08.08.1883 ст.

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В метрике ошибочно указан вместо Петра его брат Осип.
Рождение ребёнка
06.01.1885 ст.

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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