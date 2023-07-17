Петр Флорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Флор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
08.08.1883 ст.
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
В метрике ошибочно указан вместо Петра его брат Осип.
Рождение ребёнка
06.01.1885 ст.
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно