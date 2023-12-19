Моисеева Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Николай Иванович

Мать: Джегло Таиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдынова Анна Вячеславовна

Отец ребёнка: Бурдынов Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдынов Максим Вячеславович

Отец ребёнка: Бурдынов Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдынова Яна Вячеславовна

Отец ребёнка: Бурдынов Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдынов Максим Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

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