Моисеева Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдынова Анна Вячеславовна
Отец ребёнка: Бурдынов Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдынов Максим Вячеславович
Отец ребёнка: Бурдынов Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдынова Яна Вячеславовна
Отец ребёнка: Бурдынов Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдынов Максим Вячеславович
Отец ребёнка: не указан