Струницкая Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Струницкий Андрей
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Струницкий Николай
Отец ребёнка: Струницкий Андрей
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Струницкий Сергей
Отец ребёнка: Струницкий Андрей
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Струницкий Симеон
Отец ребёнка: Струницкий Андрей
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Струницкий Алексей
Отец ребёнка: Струницкий Андрей
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: (Струницкая) Мария
Отец ребёнка: Струницкий Андрей
Смерть
Неизвестно