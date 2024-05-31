Струницкая Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струницкая Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струницкий Андрей

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Струницкий Николай

Отец ребёнка: Струницкий Андрей

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Струницкий Сергей

Отец ребёнка: Струницкий Андрей

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Струницкий Симеон

Отец ребёнка: Струницкий Андрей

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Струницкий Алексей

Отец ребёнка: Струницкий Андрей

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: (Струницкая) Мария

Отец ребёнка: Струницкий Андрей

Смерть
Неизвестно

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