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Павлов (Архипов) Александр Архипович

Место рождения

Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Архипов Архип Павлович?

Мать: Архипова Авдотья

Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Прасковья Степановна

Призыв на военную службу
1916
ГАНО Ф. 228 Оп.3 Д. 2 Список лиц, родившихся в 1898 году и подлежащих призыву досрочно, 1916-1917 год
Военная служба
С 1916 по 23.05.1917
615 пехотный Киверецкий полк
Лечение в госпитале
С 24.03.1917 по 02.05.1917
Орёл, город Орёл, Орловская область
Цинга Госпиталь № 17
Лечение в госпитале
С 02.05.1917 по 23.05.1917
Елец, город Елец, Липецкая область
Лазарет 14 при Казенном винном складе
Военная служба
С 1941 по 1945
Смерть
Неизвестно

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