Павлов (Архипов) Александр Архипович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Архипов Архип Павлович?
Мать: Архипова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
1916
ГАНО Ф. 228 Оп.3 Д. 2 Список лиц, родившихся в 1898 году и подлежащих призыву досрочно, 1916-1917 год
Военная служба
С 1916 по 23.05.1917
615 пехотный Киверецкий полк
Лечение в госпитале
С 24.03.1917 по 02.05.1917
Орёл, город Орёл, Орловская область
Цинга Госпиталь № 17
Лечение в госпитале
С 02.05.1917 по 23.05.1917
Елец, город Елец, Липецкая область
Лазарет 14 при Казенном винном складе
Военная служба
С 1941 по 1945
Смерть
Неизвестно