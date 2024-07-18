Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеевич

Место рождения

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1754 и 1755

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1755

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Третья Жена

Рождение ребёнка
1780

Сын: Исай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1783

Сын: Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
09.04.1784

Жена: Евдокия Ефремовна

Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Софья Третья Жена

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
1837

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