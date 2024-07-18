Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1754 и 1755
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1755
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Третья Жена
Рождение ребёнка
1780
Сын: Исай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1783
Сын: Тимофей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
09.04.1784
Жена: Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1786
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Софья Третья Жена
Смерть
1837