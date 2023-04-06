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Шленская (Волчкова) Елена Геннадиевна
Шленская (Волчкова) Елена Геннадиевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
01.12.1965
Пол
Женский
Отец
Волчков Геннадий Семенович
1935 г.р.
Мать
Волчкова (Карпухина) Нина Федоровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1965
Отец:
Волчков Геннадий Семенович
Мать:
Волчкова Нина Федоровна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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