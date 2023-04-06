Шленская (Волчкова) Елена Геннадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шленская (Волчкова) Елена Геннадиевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1965

Отец: Волчков Геннадий Семенович

Мать: Волчкова Нина Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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