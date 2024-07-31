Стародубцева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Стародубцев Артем

Отец ребёнка: Стародубцев Игнат

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Стародубцев Мирон (Ларион)

Отец ребёнка: Стародубцев Игнат

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Стародубцев Семен

Отец ребёнка: Стародубцев Игнат

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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