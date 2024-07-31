Стародубцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Стародубцев Артем
Отец ребёнка: Стародубцев Игнат
Рождение ребёнка
1729
Сын: Стародубцев Мирон (Ларион)
Отец ребёнка: Стародубцев Игнат
Рождение ребёнка
1730
Сын: Стародубцев Семен
Отец ребёнка: Стародубцев Игнат
Смерть
Неизвестно