Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Около 1828

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1784 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1755

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1828
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