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Иван
Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1755
Дата смерти
Около 1828
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
Не указана
Дети
Дарья
Около 1784 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец:
Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь:
Дарья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1828
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