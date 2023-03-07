Мешков Семен Иванов
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Мешков Иван Григорьев
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
19.10.1896
Сын: Мешков Яков Семенов
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Васильева
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно