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Мешков Семен Иванов

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мешков Иван Григорьев

Мать: Матрена

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1896

Сын: Мешков Яков Семенов

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
1896

Жена: Журавлева Татьяна Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мешков Василий Семенович

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Журавлева Татьяна Васильева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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