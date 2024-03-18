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Никита Иванов

Место рождения

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

1822 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: Иван Алексеев

Мать: Агафья Матвеева

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Петр Никитин

Мать ребёнка: Прасковья

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Матвей Никитин

Мать ребёнка: Прасковья

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Осип Никитин

Мать ребёнка: Прасковья

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: Прасковья

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Смерть
1822 ст.
Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд

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