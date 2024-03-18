Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения1779 ст.
Дата смерти1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: Иван Алексеев
Мать: Агафья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Петр Никитин
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Матвей Никитин
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Осип Никитин
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
1822 ст.