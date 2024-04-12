Поляков Федот Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1841 ст.
Дата смерти30.05.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1841 ст.
Бракосочетание
01.06.1859 ст.
Рождение ребёнка
02.08.1860 ст.
Дочь: Пульхерия Федотовна
Мать ребёнка: Полякова Матрона Дорофеевна
Рождение ребёнка
29.07.1863 ст.
Дочь: Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Полякова Матрона Дорофеевна
Бракосочетание
10.07.1877
Жена: Полякова Параскева
Сибирь (возможно, с. Шалоболино, но это не точно)
Рождение ребёнка
25.09.1879 ст.
Мать ребёнка: Полякова Матрона Дорофеевна
Смерть
30.05.1880 ст.