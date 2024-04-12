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Поляков Федот Васильевич

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.05.1841 ст.

Дата смерти

30.05.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1841 ст.

Отец: Поляков Василий Андреевич

Мать: Полякова Мелания Дмитриевна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
01.06.1859 ст.

Жена: Полякова Матрона Дорофеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.08.1860 ст.

Дочь: Пульхерия Федотовна

Мать ребёнка: Полякова Матрона Дорофеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.07.1863 ст.

Дочь: Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Полякова Матрона Дорофеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
10.07.1877

Жена: Полякова Параскева

Сибирь (возможно, с. Шалоболино, но это не точно)
Рождение ребёнка
25.09.1879 ст.

Сын: Поляков Роман Федотович

Мать ребёнка: Полякова Матрона Дорофеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
30.05.1880 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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