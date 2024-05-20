Лужбина ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛужбина ???

Лужбина ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ???

Отец ребёнка: Лужбин Сергей Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ???

Отец ребёнка: Лужбин Сергей Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лужбина) Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Лужбин Сергей Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лужбин Сергей Карпович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.