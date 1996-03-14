Богатырёв Афанасий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёв Афанасий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1905

Дата смерти

26.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1905

Отец: Богатырёв Григорий Андреевич

Мать: Богатырёва Домна Степановна

Рождение ребёнка
21.11.1928

Дочь: Клавдия Афанасьевна

Мать ребёнка: Богатырёва Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богатырёва Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
20.04.1937

Дочь: Морозова Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Богатырёва Пелагея Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Шорник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырёва Пелагея Павловна

Смерть
26.06.1944
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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