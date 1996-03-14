Богатырёв Афанасий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1905
Дата смерти26.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1905
Рождение ребёнка
21.11.1928
Дочь: Клавдия Афанасьевна
Мать ребёнка: Богатырёва Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богатырёва Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
20.04.1937
Дочь: Морозова Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Богатырёва Пелагея Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Шорник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1944
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область