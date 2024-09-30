Наппу (Хямяляйнен) Ева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
01.12.1914
Сын: Наппу Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Наппу Матвей Петрович
Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно