Наппу (Хямяляйнен) Ева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наппу (Хямяляйнен) Ева Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1913

Муж: Наппу Матвей Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1914

Сын: Наппу Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Наппу Матвей Петрович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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