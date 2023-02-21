Чемеркин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧемеркин Иван Николаевич

Чемеркин Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чемеркина Фаина Анатольевна

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чемеркина Фаина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемеркин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чемеркина Фаина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемеркина Фаина Анатольевна

Смерть
2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close