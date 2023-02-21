Чемеркин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чемеркина Фаина Анатольевна
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чемеркина Фаина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемеркин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Чемеркина Фаина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015