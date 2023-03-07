Тананин Родион (Родка) Артемьев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Тананин Артемий (Ортюшка) Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1659
Сын: Тананин Иван (Ивашко) Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1661
Сын: Тананин Григорий (Гришка) Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Тананин Фока (Фочка) Родионов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678