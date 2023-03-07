Тананин Родион (Родка) Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Родион (Родка) Артемьев

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Место рождения

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Тананин Артемий (Ортюшка) Григорьев

Мать: не указана

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1659

Сын: Тананин Иван (Ивашко) Родионов

Мать ребёнка: не указана

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Тананин Григорий (Гришка) Родионов

Мать ребёнка: не указана

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Тананин Фока (Фочка) Родионов

Мать ребёнка: не указана

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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