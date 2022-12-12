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Ступарь Сергей Кузьмич

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Место рождения

Клин, Клин, Московская область

Дата рождения

27.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1961

Отец: Ступарь Кузьма Климович

Мать: Ступарь Надежда Васильевна

Клин, Клин, Московская область
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