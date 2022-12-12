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Ступарь Сергей Кузьмич
Ступарь Сергей Кузьмич
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Место рождения
Клин
, Клин, Московская область
Дата рождения
27.01.1961
Пол
Мужской
Отец
Ступарь Кузьма Климович
1925 г.р.
Мать
Ступарь (Якунина) Надежда Васильевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1961
Отец:
Ступарь Кузьма Климович
Мать:
Ступарь Надежда Васильевна
Клин
, Клин, Московская область
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