Хвостиков Тимофей сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Хвостиков Федор сын
Мать: Хвостикова Дарья дочь
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна дочь
Мать ребёнка: Хвостикова Просковья дочь
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хвостиков Пётр Тимофеевич
Мать ребёнка: Хвостикова Просковья дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно