Хвостиков Тимофей сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Тимофей сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Хвостиков Федор сын

Мать: Хвостикова Дарья дочь

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна дочь

Мать ребёнка: Хвостикова Просковья дочь

Рождение ребёнка
1831

Сын: Хвостиков Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Хвостикова Просковья дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Просковья дочь

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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