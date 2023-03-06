Савенко Марфа Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенко Марфа Семёновна

Савенко Марфа Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1881 ст.

Дочь: Зиновия Демьяновна

Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.01.1883 ст.

Дочь: Годлевская Юлия Демьяновна

Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Хрыстина Софья Демьяновна

Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович

Рождение ребёнка
19.08.1886 ст.

Дочь: Янковская Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович

Слободка-Шелеховская, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.

Дочь: Христина Демьяновна

Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.06.1890 ст.

Сын: Савенко Никита Демьянович

Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.05.1892 ст.

Сын: Савенко Николай Демьянович

Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
06.10.1893 ст.

Сын: Савенко Антон Демьянович

Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
25.07.1894 ст.

Дочь: Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенко Демьян Иосифович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close