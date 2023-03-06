Савенко Марфа Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1881 ст.
Дочь: Зиновия Демьяновна
Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович
Рождение ребёнка
17.01.1883 ст.
Дочь: Годлевская Юлия Демьяновна
Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Хрыстина Софья Демьяновна
Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович
Рождение ребёнка
19.08.1886 ст.
Дочь: Янковская Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович
Слободка-Шелеховская, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.
Дочь: Христина Демьяновна
Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович
Рождение ребёнка
03.06.1890 ст.
Сын: Савенко Никита Демьянович
Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович
Рождение ребёнка
09.05.1892 ст.
Сын: Савенко Николай Демьянович
Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович
Рождение ребёнка
06.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович
Рождение ребёнка
25.07.1894 ст.
Дочь: Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Савенко Демьян Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно