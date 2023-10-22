Мыхина Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Мыхин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Мыхин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мыхина Афимья Алексеевна
Отец ребёнка: Мыхин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федосья
Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
1848
Сын: Степан
Незаконнорожденный
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858