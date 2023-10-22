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Мыхина Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мыхин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Мыхин Алексей Максимович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мыхин Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Мыхин Алексей Максимович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мыхина Афимья Алексеевна

Отец ребёнка: Мыхин Алексей Максимович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: не указан

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
1848

Сын: Степан

Отец ребёнка: не указан

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Незаконнорожденный
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыхин Алексей Максимович

Смерть
1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
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